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Трамп назвал карантин хуже самой эпидемии

Трамп назвал карантин хуже самой эпидемии Президент США Дональд Трамп заявил, что карантин из-за COVID-19 хуже, чем сам вирус
Другие страны
27 декабря 2020 г. 00:55
Трамп назвал карантин хуже самой эпидемии
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что карантин из-за COVID-19 хуже, чем сам вирус.

Как передает Report, об этом действующий глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на самоизоляцию", — написал он.

При этом Трамп посчитал, что Флорида и другие регионы, которые не вводили запреты, отлично справляются.

В ноябре власти Калифорнии отложили отмену ограничений, введенных из-за эпидемии. В частности, решение о полном возвращении к очной работе школ и предприятий было отложено. Кроме того, жителям части округов запрещено покидать дома без необходимости.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находится на первом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В стране зафиксировано почти 18 миллионов случаев заражения, более 330 тысяч человек умерли.

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