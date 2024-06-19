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Трамп назвал администрацию Байдена "фашистским режимом"

Трамп назвал администрацию Байдена "фашистским режимом" Бывший президент США Дональд Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена "фашистским режимом" из-за его миграционной политики.
Другие страны
19 июня 2024 г. 07:10
Трамп назвал администрацию Байдена фашистским режимом

Бывший президент США Дональд Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена "фашистским режимом" из-за его миграционной политики.

Как передает Report, с таким заявлением Трамп выступил на встрече со сторонниками в штате Висконсин.

"Амнистия нелегальных мигрантов Байдена - это прямая атака на американскую демократию и еще один пример того, как Байден разрушает нашу конституционную систему и заменяет ее коррумпированным и фашистским режимом. Это фашисты. Это плохие люди", - сказал Трамп, комментируя миграционную политику Байдена.

Ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация намерена предоставить легальный статус сотням тысяч мигрантов, проживающим в США без необходимых документов. Отмечалось, что мера коснется нелегальных мигрантов, проживших в США не менее 10 лет и состоящих в браке с американскими гражданами.

Им будут выданы разрешения на работу, а также гарантирована защита от депортации.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Bayden administrasiyasını “faşist rejim” adlandırıb

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