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Трамп намерен ввести против Индии пошлины в 25%

Трамп намерен ввести против Индии пошлины в 25% Администрация США намерена ввести в отношении поставляемых из Индии товаров импортные пошлины в размере 25%.
Другие страны
30 июля 2025 г. 02:41
Трамп намерен ввести против Индии пошлины в 25%

Администрация США намерена ввести в отношении поставляемых из Индии товаров импортные пошлины в размере 25%.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Они будут платить 25%", - сказал американский лидер, который провел последние несколько дней в Шотландии, где играл в гольф, а также проводил рабочие встречи. Его попросили уточнить, завершена ли подготовка торговой сделки между США и Индией. "Насколько мне известно, нет", - ответил глава Белого дома.

"Посмотрим. Индия была хорошим другом, но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя", - подчеркнул президент США.

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