Трамп намерен сохранить тариф в 10% для всех стран

Президент США Дональд Трамп настроен сохранить импортные пошлины в размере 10% для всех стран независимо от исхода переговоров по торговле.

Президент США Дональд Трамп настроен сохранить импортные пошлины в размере 10% для всех стран независимо от исхода переговоров по торговле.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент привержен базовому тарифу в размере 10% не только для Великобритании, но и для торговых переговоров со всеми другими странами", - сказала Ливитт, отвечая на вопрос о том, останутся ли в силе универсальные импортные пошлины США в размере 10% после завершения торговых переговоров с другими странами.

Ее также попросили уточнить, значит ли это, что тариф будет действовать даже после заключения потенциальных сделок по торговле. "Президент настроен сохранить базовый тариф 10%. Я только что говорила с ним об этом", - указала пресс-секретарь.

В четверг Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение. Оно стало первым в серии торговых сделок, переговоры по которым ведет администрация США.