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    Трамп намерен представить новую стратегию по Ирану на следующей неделе

    Детали своего плана он намерен огласить на следующей неделе

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп собирается представить новую стратегию по Ирану, которая предусматривает изменения в ядерной сделке с Тегераном. Детали своего плана он намерен огласить на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на правительственных чиновников.

    Отмечается, что, в частности, Трамп заявит о том, что ядерное соглашение с Ираном не отвечает интересам национальной безопасности США.

    Как уточняет телеканал, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что объявление о новой всеобъемлющей стратегии будет сделано "в ближайшие дни" и будет учитывать "всё плохое поведение" Тегерана, а не только его ядерную программу.

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