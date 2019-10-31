Трамп "наградил" участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотоколлаж, на котором он награждает пса, отличившегося при ликвидации "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Report, в качестве символики на ордене изображен отпечаток собачьей лапы.

"Американский герой!" - такой подписью американский лидер сопроводил изображение в своем Twitter.

29 октября Трамп уже публиковал фото этой собаки, принимавшей участие в операции военных по ликвидации аль-Багдади, но оставил имя "прекрасного пса" засекреченным.

В этот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что пес был ранен, однако успокоил общественность, заверив, что животное идет на поправку.

27 октября Трамп объявил о ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство» (ИГ) аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. По его словам, пытаясь скрыться от американских военных, террорист подорвал себя вместе с тремя детьми в подземном тоннеле.

Трамп выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции, которая была осуществлена в Идлибе.