Трамп на фоне публичного конфликта с Маском потерял за день более $1,1 млрд

Президент США Дональд Трамп на фоне публичного конфликта с Илоном Маском потерял за день более $1,1 млрд .

Президент США Дональд Трамп на фоне публичного конфликта с Илоном Маском потерял за день более $1,1 млрд .

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

По его информации, акции компании Trump Media & Technology Group подешевели на 8%, что стоило президенту $202 млн. Кроме того, стоимость мемкоина Трампа упала на 10%, уменьшив состояние главы государства примерно на $900 млн.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Маск из-за конфликта с Трампом потерял около $34 млрд за день в связи с падением акций Tesla.

Между тем, Politico сообщило, что советники Трампа сегодня планируют телефонный разговор Трампа с Маском “для установления мира после публичного конфликта”.

Акции Tesla, котирующиеся на Франкфуртской бирже, на фоне этих сообщений 6 июня выросли на 5,6%,

Отметим, что 5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов, введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года.

Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе SpaceX, и отменить все субсидии.