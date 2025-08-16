О нас

Трамп сообщил о частичном прогрессе на переговорах с Путиным

Трамп сообщил о частичном прогрессе на переговорах с Путиным У нас была очень продуктивная встреча с Владимиром Путиным.
Другие страны
16 августа 2025 г. 03:27
Трамп сообщил о частичном прогрессе на переговорах с Путиным

У нас была очень продуктивная встреча с Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита, проходившего в Анкоридже (штат Аляска).

"Я считаю, что у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласовали очень, очень много пунктов", — сказал Трамп и добавил:

"Есть несколько крупных вопросов, по которым мы ещё не достигли полного согласия, но определённый прогресс есть".

"Соглашения нет. Скоро я позвоню в НАТО. Также свяжусь с различными лицами, которых считаю необходимым, и, конечно, с президентом Зеленским, чтобы проинформировать о сегодняшней встрече", — подытожил американский лидер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp: Razılığa gəlməmişik, lakin müəyyən irəliləyiş əldə etmişik

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi