Трамп сообщил о частичном прогрессе на переговорах с Путиным

У нас была очень продуктивная встреча с Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита, проходившего в Анкоридже (штат Аляска).

"Я считаю, что у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласовали очень, очень много пунктов", — сказал Трамп и добавил:

"Есть несколько крупных вопросов, по которым мы ещё не достигли полного согласия, но определённый прогресс есть".

"Соглашения нет. Скоро я позвоню в НАТО. Также свяжусь с различными лицами, которых считаю необходимым, и, конечно, с президентом Зеленским, чтобы проинформировать о сегодняшней встрече", — подытожил американский лидер.