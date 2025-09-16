Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 10:01
    Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

    Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам госсекретарь Марко Рубио. 

    "Множественные телефонные разговоры с Путиным (президент РФ Владимир Путин - ред.), множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке", - сказал он.

    По его словам, Трамп является единственным лидером в мире, который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с РФ.   Он подчеркнул, что если США введут антироссийские санкции и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, то "в мире не останется никого, кто может выступать посредником".

    Дональда Трамп Владимир Зеленский США Украина переговоры Марко Рубио
    Лента новостей