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Трамп может пропустить саммит НАТО в Гааге из-за Ближнего Востока

Трамп может пропустить саммит НАТО в Гааге из-за Ближнего Востока Госдепартамент не исключил, что президент США Дональд Трамп может не поехать на саммит НАТО в Гааге из-за занятости вопросами, связанными с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном.
Другие страны
18 июня 2025 г. 00:51
Трамп может пропустить саммит НАТО в Гааге из-за Ближнего Востока

Госдепартамент не исключил, что президент США Дональд Трамп может не поехать на саммит НАТО в Гааге из-за занятости вопросами, связанными с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом заявила выступая на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Она подчеркнула, что события на Ближнем Востоке развиваются "очень быстро".

"Так что я бы сказала, что возможно все. Но в данное время это все еще сохраняется", - отметила дипломат, отвечая на вопрос, остаются ли в силе планы организации визита Трампа в Гаагу. "Однако речь идет, разумеется, о поездке президента, так что решать предстоит Белому дому", - добавила Брюс.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается, что в нем примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. Правительство США ранее подтвердило намерение Трампа ехать на эту встречу в верхах.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Yaxın Şərqlə əlaqədar NATO-nun Haaqa sammitini buraxa bilər

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