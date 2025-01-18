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Трамп может посетить Пхеньян или пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон

Трамп может посетить Пхеньян или пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего президентского срока может лично посетить с визитом Пхеньян, либо же пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына.
Другие страны
18 января 2025 г. 12:23
Трамп может посетить Пхеньян или пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своего предстоящего президентского срока может лично посетить с визитом Пхеньян, либо же пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью японскому общественному телевидению выразил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"Трамп уже стал первым президентом США, встретившимся с лидером Северной Кореи, и единственное, что остается - это либо пригласить Ким Чен Ына в Белый дом, либо Трампу посетить Пхеньян. Я думаю, что одно из этих событий или даже оба вполне возможны в ходе второго президентского срока Трампа", - отметил он.

В то же время Болтон признал, что возможность заключения ядерной сделки между США и КНДР - "это совсем другой вопрос". "Трамп не согласился на требования Ким Чен Ына в прошлый раз, и я думаю, что это было сделано исходя из интересов США и наших союзников - Японии и Южной Кореи", - пояснил бывший советник Трампа по национальной безопасности.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Kim Çen Inı Vaşinqtona dəvət edə bilər

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