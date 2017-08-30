Трамп: Ликвидация ущерба от "Харви" обойдется в рекордную сумму

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация ущерба, нанесенного штормом "Харви", обойдется в рекордную сумму, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Возможно, в истории нашей страны никогда не было ничего настолько дорогостоящего. Никогда не было ничего настолько исторического по ущербу и степени жестокости стихии, как "Харви", - заявил американский лидер во время поездки в пострадавший от стихии штат Техас.

Он назвал шторм "чудовищной" стихией и добавил, что "никто никогда не видел такого количества воды".

Не менее 30 человек погибли в Техасе в результате удара урагана и тропического шторма "Харви", которые принесли проливные дожди и вызвали наводнение.

Американские СМИ пишут, что по оценке специалистов ущерб от урагана составил около 30 млрд долларов США.