    • 02 сентября, 2025
    • 08:05
    Трамп: Израилю придется завершить войну в секторе Газа

    Израилю придется завершить войну в секторе Газа, так как это вредит имиджу страны.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Daily Caller.

    По его словам, безоговорочная поддержка Израиля в Конгрессе "осталась в прошлом".

    "Им придется покончить с этой войной. Она вредит Израилю. В этом нет никаких сомнений. Возможно, они и выигрывают войну, но они не выигрывают в мире связей с общественностью. У Израиля было самое сильное лобби в Конгрессе из всех компаний, корпораций или государств, которые я когда-либо видел. Самым сильным был Израиль. Сегодня у Израиля нет такого могущественного лобби", - сказал Трамп. 

    Согласно мартовскому опросу Daily Caller, 50% молодых республиканцев негативно относятся к Израилю.

    Трамп признал, что ему об этом известно.

    Trump: Gaza war is hurting Israel, it will have to end it

    Лента новостей