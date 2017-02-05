Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

В заявлении пресс-службы украинского президента говорится, что лидеры стран уделили особое внимание урегулированию ситуации в Донбассе и подчеркнули необходимость установления режима прекращения огня.

Отмечается, что стороны будут стремиться урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.

Также президенты высказались за укрепление экономических связей между странами. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства.

Во время беседы были также оговорены детали предстоящего визита Порошенко и главы МИД Украины в Вашингтон.