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    Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

    Во время беседы были также оговорены детали предстоящего визита Порошенко в Вашингтон

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

    В заявлении пресс-службы украинского президента говорится, что лидеры стран уделили особое внимание урегулированию ситуации в Донбассе и подчеркнули необходимость установления режима прекращения огня.

    Отмечается, что стороны будут стремиться урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем.

    Также президенты высказались за укрепление экономических связей между странами. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства.

    Во время беседы были также оговорены детали предстоящего визита Порошенко и главы МИД Украины в Вашингтон.

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