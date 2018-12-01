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    Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили на полях G20 ситуацию вокруг КНДР

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп провёл встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ин на полях саммита G20 в Аргентине.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    «Оба лидера согласились с важностью строгого соблюдения существующего режима санкций, чтобы КНДР понимала, что денуклеаризация является единственным путём к экономическому процветанию и прочному миру на Корейском полуострове», — отмечается в заявлении.

    Также сообщается, что в ходе встречи Трамп обсудил южнокорейским лидером своё намерение провести второй саммит США — КНДР.

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