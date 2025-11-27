Трамп: Хорошие отношения США и КНР выгодны Японии

Между Пекином и Вашингтоном установились хорошие отношения, и это выгодно в том числе Токио.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, предоставленном пресс-службой Белого дома газете The Wall Street Journal (WSJ).

"У Соединенных Штатов очень хорошие отношения с Китаем, и это хорошо также для Японии - нашего дорогого и близкого союзника, - убежден американский лидер. - По моему мнению, председатель Си Цзиньпин значительно увеличит закупки соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции". Трамп также отметил, что США заключили "замечательные торговые сделки с Японией, Китаем, Южной Кореей".

По сведениям WSJ, американский лидер в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити посоветовал ей придерживаться более сдержанной риторики касательно Тайваня и не делать заявлений, провоцирующих негативную реакцию КНР. По мнению неназванных японских чиновников, побеседовавших с газетой, Трамп не хочет рисковать улучшением отношений Вашингтона с Пекином.

WSJ считает, что этот эпизод свидетельствует о наступлении "новой реальности в отношениях США и Китая". "Торговое перемирие с Китаем и вопрос Тайваня стали неразрывно связаны между собой", - полагает издание.