Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Трамп: Хорошие отношения США и КНР выгодны Японии

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 06:19
    Трамп: Хорошие отношения США и КНР выгодны Японии

    Между Пекином и Вашингтоном установились хорошие отношения, и это выгодно в том числе Токио.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, предоставленном пресс-службой Белого дома газете The Wall Street Journal (WSJ).

    "У Соединенных Штатов очень хорошие отношения с Китаем, и это хорошо также для Японии - нашего дорогого и близкого союзника, - убежден американский лидер. - По моему мнению, председатель Си Цзиньпин значительно увеличит закупки соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции". Трамп также отметил, что США заключили "замечательные торговые сделки с Японией, Китаем, Южной Кореей".

    По сведениям WSJ, американский лидер в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити посоветовал ей придерживаться более сдержанной риторики касательно Тайваня и не делать заявлений, провоцирующих негативную реакцию КНР. По мнению неназванных японских чиновников, побеседовавших с газетой, Трамп не хочет рисковать улучшением отношений Вашингтона с Пекином.

    WSJ считает, что этот эпизод свидетельствует о наступлении "новой реальности в отношениях США и Китая". "Торговое перемирие с Китаем и вопрос Тайваня стали неразрывно связаны между собой", - полагает издание.

    Дональд Трамп Китай Япония

    Последние новости

    07:25

    В Вашингтон дополнительно направят 500 бойцов нацгвардии

    Другие страны
    06:56
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:46

    CBS: Стрелявший в нацгвардейцев США имеет гражданство Афганистана

    Другие страны
    06:19

    Трамп: Хорошие отношения США и КНР выгодны Японии

    Другие страны
    05:58

    MAP: Интерпол предупредил об угрозах транснациональных мошеннических центров

    Другие страны
    05:22

    WSJ: Трамп после разговора с Си Цзиньпином призвал Токио к сдержанности

    Другие страны
    04:54

    В Гонконге пожарные продолжают бороться с огнем в трех зданиях жилого комплекса

    Другие страны
    04:11

    Бочоришвили: Ужесточение Административного кодекса не ограничивает свободу собраний и выражения

    В регионе
    03:40

    СМИ: США используют аэропорты Доминиканы для борьбы с наркотрафиком

    Другие страны
    Лента новостей