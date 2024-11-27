Трамп выдвинул кандидатуру Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и РФ

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на должность спецпосланника по Украине отставного генерала Кита Келлога. Ему принадлежит идея плана прекращения боевых действий в Украине, а именно - заморозка конфликта по линии фронта.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить спецпосланником по Украине и РФ генерал-лейтенанта Кита Келлога.

Как передает Report, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

"Я очень рад предложить кандидатуру генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России", - заявил он.

Республиканец пообещал, что вместе они "обеспечат мир через силу и сделают Америку и весь мир снова безопасными".

21:46

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на должность спецпосланника по Украине отставного генерала Кита Келлога. Ему принадлежит идея плана прекращения боевых действий в Украине, а именно - заморозка конфликта по линии фронта.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters на основе заявлений трех источников.

Отмечается, что кандидатура Келлога пока не одобрена. Собеседники считают более вероятным, что пост займет бывший глава Нацразведки Ричард Гренелл.