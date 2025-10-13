Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп: ХАМАС и Израиль перешли к третьему и четвертому пунктам реализации плана по Газе

    Другие страны
    13 октября, 2025
    • 22:29
    Трамп: ХАМАС и Израиль перешли к третьему и четвертому пунктам реализации плана по Газе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС приступили к реализации третьего и четвертого пунктов его плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления по итогам Саммита мира в Шарм-эш-Шейхе, на котором было подписано соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве,

    Трамп заявил о "наличии всех предпосылок к долгосрочному миру" на Ближнем Востоке. "Приверженность выполнению плана из 20 пунктов, который мы разработали сообща, была бы необходимой базой для достижения этого яркого будущего. Работа над этим ведется непосредственно сейчас. Мы находимся на третьей и четвертой фазе", - отметил американский лидер.

    29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов.

    Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта, которая вступила в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.

    13 октября ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства.

    Лента новостей