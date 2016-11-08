Трамп голосует на выборах президента

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прибыл во вторник на один из избирательных участков в Нью-Йорке, чтобы проголосовать.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Fox News в прямом эфире.

Трамп прибыл в сопровождении своей супруги, поздоровался с избирателями, сказав им, что "все хорошо".

"Да, я принял окончательное решение. Я решил голосовать за Трампа", - сообщил он ранее в интервью Fox&Friends. Он отметил, что намерен победить во многих штатах. "Кто знает, что именно произойдет, но мы намерены победить", - добавил республиканец.

Трамп вновь повторил, что не считает последние опросы, которые в большинстве своем говорят о вероятной победе Клинтон, верными.

"СМИ ведут себя очень нечестно, крайне нечестно. И я думаю, что большинство опросов являются обманом. Я не думаю, что они опрашивали людей, я думаю, что они просто выдумали цифры", - сказал Трамп, слова которого приводит издание Politico.