    Трамп: Эрдоган — великий лидер с очень сильной армией

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 02:53
    Трамп: Эрдоган — великий лидер с очень сильной армией

    Президент США Дональд Трамп охарактеризовал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана как великого лидера.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.

    Трамп назвал Эрдогана "великим лидером с очень сильной армией". Комментируя ситуацию в Сирии, он обратил внимание на важную роль Турции: "Президент Эрдоган - великий лидер и оказывает значительное влияние на события в Сирии".

    Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон поддерживает важную роль Анкары в процессах, происходящих в Сирии.

    "Я прекратил восемь войн, скоро завершу и девятую", - заявил Трамп.

    Tramp: Ərdoğan çox güclü ordusu olan böyük liderdir

    Лента новостей