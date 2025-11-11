Трамп: Эрдоган — великий лидер с очень сильной армией

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана как великого лидера.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.

Трамп назвал Эрдогана "великим лидером с очень сильной армией". Комментируя ситуацию в Сирии, он обратил внимание на важную роль Турции: "Президент Эрдоган - великий лидер и оказывает значительное влияние на события в Сирии".

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон поддерживает важную роль Анкары в процессах, происходящих в Сирии.

"Я прекратил восемь войн, скоро завершу и девятую", - заявил Трамп.