Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени поговорит по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Я поговорю с ним в скором будущем. Не могу сказать, о чем именно будет разговор, но у меня есть кое-что очень конкретное", - заявил американский президент.