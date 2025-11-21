Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом Мадуро
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 20:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени поговорит по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Как передает Report, об этом сообщает CNN.
"Я поговорю с ним в скором будущем. Не могу сказать, о чем именно будет разговор, но у меня есть кое-что очень конкретное", - заявил американский президент.
Последние новости
21:11
Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном КавказеВ регионе
21:09
Фото
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила школу-интернат в ЛянкяранеНаука и образование
21:01
Фото
Видео
Пожар в жилом доме в Ясамальском районе локализован - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
21:00
Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в УкраинеДругие страны
20:34
Фицо: Словакия не будет менять свою конституцию несмотря на разбирательство ЕКДругие страны
20:27
Трамп анонсировал телефонный разговор с Николасом МадуроДругие страны
20:16
Трамп подтвердил крайний срок для Украины по 28-пунктному плану прекращения войныДругие страны
20:11
Украина может получить 1 млрд кубометров американского СПГ через ПольшуЭнергетика
20:08