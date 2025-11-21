Donald Tramp tezliklə Nikolas Maduro ilə telefonla danışacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    • 21 noyabr, 2025
    • 23:51
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, tezliklə venesuelalı həmkarı Nikolas Maduro ilə telefonla danışacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

    "Tezliklə onunla danışacağam. Söhbətin məhz nədən ibarət olacağını deyə bilmərəm, amma bir neçə konkret mövzum var", - Tramp deyib.

