Трамп 10 октября пройдет медосмотр

Президент США Дональд Трамп 10 октября пройдет ежегодный медосмотр, вскоре после этого он рассчитывает направиться на Ближний Восток.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В пятницу утром президент Трамп посетит медицинский центр имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона для плановой встречи и выступления перед военными. Находясь там, президент Трамп пройдет плановый ежегодный медосмотр, а затем вернется в Белый дом. Вскоре после этого президент Трамп рассчитывает отправиться на Ближний Восток", - заявила Ливитт.