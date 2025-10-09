Трамп 10 октября пройдет медосмотр
- 09 октября, 2025
- 02:59
Президент США Дональд Трамп 10 октября пройдет ежегодный медосмотр, вскоре после этого он рассчитывает направиться на Ближний Восток.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
