Традиционное новогоднее шоу в центре Берлина отменят из-за нехватки средств

Традиционное новогоднее мероприятие у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится из-за нехватки финансирования.

Традиционное новогоднее мероприятие у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится из-за нехватки финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на директора компании-организатора Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH Бенедикта Альдера.

"Мероприятия, подобного тому, что мы всегда проводили у Бранденбургских ворот в последние десятилетия, не будет", - сказал он.

Мэр Берлина Кай Вегнер отметил, что власти больше не будут финансировать шоу.

"Налогоплательщики не обязаны участвовать в финансировании подобных мероприятий. Особенно в условиях ограниченного бюджета", - сказал мэр.

В традиционном новогоднем мероприятии в центре Берлина принимали участие многочисленные артисты, а в полночь запускали фейерверк.