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Традиционное новогоднее шоу в центре Берлина отменят из-за нехватки средств

Традиционное новогоднее шоу в центре Берлина отменят из-за нехватки средств Традиционное новогоднее мероприятие у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится из-за нехватки финансирования.
Другие страны
30 июля 2025 г. 16:07
Традиционное новогоднее шоу в центре Берлина отменят из-за нехватки средств

Традиционное новогоднее мероприятие у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится из-за нехватки финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на директора компании-организатора Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH Бенедикта Альдера.

"Мероприятия, подобного тому, что мы всегда проводили у Бранденбургских ворот в последние десятилетия, не будет", - сказал он.

Мэр Берлина Кай Вегнер отметил, что власти больше не будут финансировать шоу.

"Налогоплательщики не обязаны участвовать в финансировании подобных мероприятий. Особенно в условиях ограниченного бюджета", - сказал мэр.

В традиционном новогоднем мероприятии в центре Берлина принимали участие многочисленные артисты, а в полночь запускали фейерверк.

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Версия на английском языке Traditional New Year's show in central Berlin canceled due to lack of funds

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