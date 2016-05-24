​Toyota отзывает 1,58 млн. автомобилей в США из-за подушек безопасности

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Японская автомобильная компания Toyota Motor отзывает 1,58 млн. автомобилей в США для замены подушек безопасности фирмы Takata с потенциально опасным дефектом.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник агентство Киодо.

По его данным, в общей сложности из-за этого дефекта в США Toyota Motor отозвала 4,7 млн. автомобилей девяти моделей 2006-2011 годов, в том числе Toyota Yaris и Lexus IS.

Как утверждается, в некоторых случаях система раскрытия подушек безопасности фирмы Takata, используемых в машинах Toyota, выстреливала металлические детали в пассажиров. Дефект подушек связывают с гибелью более десяти человек по всему миру, отмечает Киодо.

Японский производитель систем безопасности для автомобилей Takata в 2014 году оказался в центре скандала, когда стало известно, что его подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины.