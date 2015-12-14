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    ​Торнадо уничтожили 50 домов в Техасе, жертв нет

    Торнадо обрушились на населенные пункты Линдейл и Уиллис

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Мощные торнадо разрушили более 50 жилых домов на северо-востоке штата Техас.

    Как передает Report, об этом сообщила Метеорологическая служба США.

    Жертв нет, однако опасность новых смерчейв воскресенье достаточно высока.

    Торнадо обрушились на населенные пункты Линдейл и Уиллис, расположенные на расстоянии 64 км друг от друга. Мэр Линдейла Роберт Нелсон объявил городок с населением чуть более 5 тысяч человек зоной стихийного бедствия.

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