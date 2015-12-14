​Торнадо уничтожили 50 домов в Техасе, жертв нет

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Мощные торнадо разрушили более 50 жилых домов на северо-востоке штата Техас.

Как передает Report, об этом сообщила Метеорологическая служба США.

Жертв нет, однако опасность новых смерчейв воскресенье достаточно высока.

Торнадо обрушились на населенные пункты Линдейл и Уиллис, расположенные на расстоянии 64 км друг от друга. Мэр Линдейла Роберт Нелсон объявил городок с населением чуть более 5 тысяч человек зоной стихийного бедствия.