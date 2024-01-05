Торнадо пронесся по муниципалитетам Бельгии, повреждены более 40 домов

Более 40 домов между Антверпеном и Мехеленом в Бельгии повреждены торнадо.

Более 40 домов между Антверпеном и Мехеленом в Бельгии повреждены торнадо.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщается, что в результате торнадо сорваны крыши домов, разрушен большой зимний сад в регионе Антверпена Онзе-Ливе-Фроу-Вавер. Кроме того, уничтожены несколько сараев и повреждено местное кладбище.

В начале января торнадо пронесся над муниципалитетами Синт-Кателийне-Вавер и Путте.

По оценкам Королевского метеорологического института, ежегодно в Бельгии происходит от пяти до десяти ураганов.