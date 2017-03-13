Томас де Мезьер: ИГ стояла за планами совершения теракта в торговом центре Эссена

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "ИГ стояла за планами совершения теракта в торговом центре Эссена".

Как передает Report, об этом заявил глава МВД ФРГ Томас де Мезьер в программе Bericht aus Berlin телеканала ARD.

"Связь с так называемым ИГ, этой террористической организацией налицо. Действительно, есть свидетельства, поручения из региона, которые исходили от лица, который туда выезжал. Это показывает, насколько тесна связь, и хорошо, что правоохранители на уровне земель и федерации были начеку", — сказал министр, добавив, что "террористическая угроза в Германии остается высокой".

Полиция немецкого Эссена смогла предотвратить террористическую атаку на торговый центр в этом городе, сообщил ранее телеканал WDR. Местная полиция распорядилась закрыть ТЦ из-за "явных признаков возможной атаки", на место прибыл усиленный наряд силовиков.