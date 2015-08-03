​Токио требует от США объяснения о слежке АНБ за Синдзо Абэ

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Япония намерена обратиться к США за объяснениями после появления информации о слежке американских спецслужб за японским премьер-министром Синдзо Абэ и корпорациями, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

В прошлую пятницу, 31 июля, сайт Wikileaks опубликовал секретные документы Агентства национальной безопасности США (АНБ) о слежке за официальными лицами и компаниями Японии.

"Если это правда, это действительно очень прискорбно. Мы обязаны выразить протест. Но сначала японское правительство проверит эту информацию", - отметил Суга.

По данным издания, целью американских спецслужб были сотрудники кабинета министров Японии, Центральный банк, министерство финансов и экономики. Как отмечалось на сайте WikiLeaks, АНБ собирает информацию по многим вопросам, в том числе о сельском хозяйстве и японском импорте, о сути торговых конфликтов, позиции Японии в переговорах в рамках Всемирной торговой организации, а также данные об экологической политике страны.