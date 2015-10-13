Токио может прекратить финансирование ЮНЕСКО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Правительство Японии может прекратить финансирование Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в знак протеста против ее решения о включении документов о резне в китайском городе Нанкин в 1937 году в список Всемирного наследия. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы изучаем все варианты реакции на это прискорбное решение", - заявил он в ответ на вопрос, возможно ли прекращение японского финансирования ЮНЕСКО.

Эта организация ранее в нынешнем месяце по предложению КНР включила архивные документы о расправах, устроенных японской армией в Нанкине в 1937 году, в список программы по защите всемирного документального наследия "Память мира". МИД Японии вслед за этим заявил, что представленные Пекином материалы искажают историю и "основаны на односторонних суждениях". Токио уведомил, что будет настаивать на реформировании деятельности ЮНЕСКО.