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Токаев подписал указ о проведении референдума по строительству АЭС в Казахстане

Токаев подписал указ о проведении референдума по строительству АЭС в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства АЭС шестого октября 2024 года.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 20:05
Токаев подписал указ о проведении референдума по строительству АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства АЭС шестого октября 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Постановляю провести 6 октября 2024 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?", - говорится в президентском указе.

Отмечается, что правительству страны совместно с Центризбироком, другими центральными государственными и местными исполнительными органами поручено предпринять необходимые меры по организации и проведению референдума.

"Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера", - заявил Токаев.

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