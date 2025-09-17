Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в мире

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 10:15
    Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в мире

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком риске ядерного конфликта в мире.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом Токаев сказал в среду в Астане, выступая на открытии VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

    "Мы возлагаем большие надежды на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационного обмена и укрепления доверия между людьми и обществом. Я уверен, что религиозные лидеры приложат все усилия, чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности", - отметил Токаев.

    По его словам, эксперты оценивают высокую вероятность возникновения ядерного "Армагеддона" на фоне нарастания конфронтационного мышления и геополитических разломов.

    Токаев вновь подчеркнул важность конструктивной дипломатии, диалога против отчуждения и совращения доверия.

