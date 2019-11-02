​Тысячи человек вышли на новый марш протеста в столице Чили

Тысячи чилийцев вышли в пятницу на новую акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства в социальной и экономической сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Bio-Bio, в ходе марша были зафиксированы столкновения между полицией и протестующими.

Как сообщила мэрия Сантьяго в Twitter, по данным на 19:00 по местному времени на площади Бакедано, расположенной в центральной части столицы, собрались 12 тыс. человек.

По данным радиостанции, марш начался мирно, но после 18:00 по местному времени полиция начала применять спецсредства для разгона протестующих. Акции протеста проходят и в других частях Сантьяго.