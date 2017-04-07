Тиллерсон обвинил Россию в срыве соглашения по химическому оружию в Сирии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия не справилась с воплощением в жизнь соглашения о запрещении химического оружия в Сирии, заключенном в конце 2013 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По мнению Тиллерсона, Россия или «некомпетентна» и не может осуществить это соглашение, или прямо «замешана» в его нарушении. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, по словам госсекретаря США, продемонстрировал, что готов к решительным действиям в ответ на «отвратительные» шаги правительства Сирии.

Госсекретарь США также подтвердил вслед за Пентагоном, что власти США предупредили Россию о готовящемся ударе, однако не «Мы не искали одобрения со стороны Москвы», — подчеркнул Тиллерсон.