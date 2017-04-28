Тиллерсон назвал возможность удара КНДР по США вопросом времени

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что в будущем у КНДР появится возможность нанести удар по США, поэтому Вашингтон не может оставаться безучастным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными", - заявил Тиллерсон на заседании СБ ООН по проблеме КНДР.