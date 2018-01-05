Тиллерсон и Джонсон договорились оказывать давление на Северную Корею

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, на которых договорились, что американская и британская стороны будут продолжать оказывать давление на КНДР.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

“Они (Джонсон и Тиллерсон —RT) согласились продолжать поддерживать давление на власти Северной Кореи, чтобы положить конец их незаконной ядерной программе,” — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Джонсон заявил Тиллерсону, что британская сторона сохраняет приверженность иранской ядерной сделке.