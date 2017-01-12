Тиллерсон: Действия России в отношении Крыма требовали силового ответа

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, выступил сегодня с утверждением, что действия России в Крыму требовали силового ответа.

Как передает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Действия России в отношении Крыма были силовыми и "требовали пропорционального силового ответа", сказал Тиллерсон.

Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом". В этом контексте он напомнил высказывание экс-президента США Теодора Рузвельта о необходимости вести дипломатическую работу, но "носить большую дубинку".