TikTok восстанавливает работу в США

Администрация сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok занимается восстановлением его работы в США после того, как получила необходимые гарантии от избранного американского президента Дональда Трампа о том, что компании-партнеры сервиса не будут

Администрация сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok занимается восстановлением его работы в США после того, как получила необходимые гарантии от избранного американского президента Дональда Трампа о том, что компании-партнеры сервиса не будут привлечены к ответственности за поддержание функционирования платформы в Соединенных Штатах после ее запрета.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба платформы.

"По соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и гарантий для наших провайдеров, что они не столкнутся со штрафами, обеспечивая доступ к TikTok для более чем 170 млн американцев и позволяя процветать более чем 7 млн малых предприятий", - говорится в заявлении.

Представители сервиса добавили, что "будут работать с президентом Трампом над долговременным решением, которое оставит TikTok в США".

В ночь на 19 января сервис полностью прекратил свою работу в США, TikTok исчез из магазина приложений Apple. В воскресенье утром Трамп заявил, что уже в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране.

Он также попросил технологические компании поддерживать работу сервиса и заявил, что его документ будет подтверждать, что никакая компания не понесет ответственность за поддержание работы TikTok до издания указа. Согласно положениям запрета, Минюст вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.