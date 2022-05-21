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The Washington Post: США передадут Украине ракетные комплексы Patriot

The Washington Post: США передадут Украине ракетные комплексы Patriot США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов США, недавно одобренный Сенатом.
Другие страны
21 мая 2022 г. 01:13
The Washington Post: США передадут Украине ракетные комплексы Patriot

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов США, недавно одобренный Сенатом.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Washington Post.

Новый пакет помощи, одобренный в четверг, 19 мая, предусматривает военную помощь Украине в размере 20 млрд долларов США. По данным издания, США планируют профинансировать передачу украинской армии систем вооружения, таких как Patriot и дальнобойная артиллерия.

Кроме того, к пакету помощи включили более 8 млрд долларов США общей экономической поддержки Украины, почти 5 млрд долларов США глобальной продовольственной помощи и более 1 млрд долларов США на поддержку беженцев.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Ukraynaya "Patriot" raket sistemləri verəcək

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