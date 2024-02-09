The Times выдвинула версию о причине отставки Залужного с поста главкома ВСУ

Британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники выдвинула версию о возможных причинах отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники выдвинула версию о возможных причинах отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Как передает Report , издание утверждает, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд была недовольна планами президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку Залужного.

Отмечается, что во время визита в Киев 31 января Нуланд провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На ней он объяснил Нуланд и послу США в Украине Бриджит Бринк, что офис Зеленского недоволен тем, что Залужный не предоставляет планы своей военной кампании на 2024 год.

Умеров также якобы рассказал, что Залужный со скепсисом реагировал на приказы и публичные заявления президента, считая их нереалистичными, и вел прямые переговоры с союзниками о поставках вооружений, исключая из этого процесса Минобороны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, его заменил Александр Сырский.