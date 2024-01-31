О нас

Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией

Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.
Другие страны
31 января 2024 г. 22:24
Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.

Как передает Report, об этом украинский премьер написал в своем Telegram-канале.

"Обсудили реализацию реформ, в частности, антикоррупционную и корпоративную", - отметил Д.Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Киев тесно сотрудничает с США и другими партнерами для обеспечения финансовой поддержки.

Кроме того, Нуланд встретилась с главами МИД и Минобороны. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что обсуждал с замгоссекретаря "дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukrayna ilə korrupsiyaya qarşı mübarizəni müzakirə edib

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi