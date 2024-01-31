Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.
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"Обсудили реализацию реформ, в частности, антикоррупционную и корпоративную", - отметил Д.Шмыгаль.
Премьер также отметил, что Киев тесно сотрудничает с США и другими партнерами для обеспечения финансовой поддержки.
Кроме того, Нуланд встретилась с главами МИД и Минобороны. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что обсуждал с замгоссекретаря "дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства".