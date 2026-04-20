    The Times: Ирландия намерена свернуть программу размещения украинских беженцев

    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 01:24
    The Times: Ирландия намерена свернуть программу размещения украинских беженцев

    Ирландия планирует в течение ближайшего года полностью свернуть программу размещения беженцев из Украины.

    Как передает Report, об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на заместителя министра юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Колма Брофи.

    Дублин в данный момент анализирует два возможных сценария - либо полное прекращение поддержки украинских беженцев, либо ее сохранение исключительно для выходцев из регионов, наиболее пострадавших от боевых действий.

    "Мы намерены покончить с этим, прекратить ситуацию, при которой 16 тыс. человек, прибывших в самом начале, по сути находятся на полном государственном обеспечении с того времени", - приводит издание слова Брофи.

    Брофи уточнил, что лицам, принявшим решение вернуться, будет обеспечена "щедрая поддержка". Как указывает издание, в настоящее время проситель убежища, решивший возвратиться на родину, может запросить выплату в размере €2,5 тыс. на одного человека или €10 тыс. на семью.

    По данным The Times, начиная с февраля 2022 года свыше 125 тыс. человек, покинувших Украину из-за войны, получили статус временной защиты в Ирландии.

    Первоначально ежемесячная выплата для них составляла €400, впоследствии она была повышена до €800. На текущий момент размер пособия равен €600 в месяц, при этом правительство собирается снизить его обратно до €400.

    Российско-украинский конфликт Статус беженца Ирландия
    Media: İrlandiya Ukrayna qaçqınlarının yerləşdirilməsi proqramını dayandırmaq niyyətindədir

    Последние новости

    10:07

    Байрамов на сессии ESCAP призвал к укреплению регионального сотрудничества

    Внешняя политика
    09:50

    Партия Румена Радева с отрывом лидирует на выборах в Болгарии

    Другие страны
    09:49

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек эвакуированы

    Происшествия
    09:46

    В Баку мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

    Происшествия
    09:39

    Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне пересмотра характера войн

    Другие страны
    09:31

    В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с "Моссад"

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2026)

    Финансы
    08:44

    Иран отложил начало строительства ж/д Решт-Астара на конец 2026 года

    В регионе
    08:23

    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей