The Times: Ирландия намерена свернуть программу размещения украинских беженцев

Ирландия планирует в течение ближайшего года полностью свернуть программу размещения беженцев из Украины.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на заместителя министра юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Колма Брофи.

Дублин в данный момент анализирует два возможных сценария - либо полное прекращение поддержки украинских беженцев, либо ее сохранение исключительно для выходцев из регионов, наиболее пострадавших от боевых действий.

"Мы намерены покончить с этим, прекратить ситуацию, при которой 16 тыс. человек, прибывших в самом начале, по сути находятся на полном государственном обеспечении с того времени", - приводит издание слова Брофи.

Брофи уточнил, что лицам, принявшим решение вернуться, будет обеспечена "щедрая поддержка". Как указывает издание, в настоящее время проситель убежища, решивший возвратиться на родину, может запросить выплату в размере €2,5 тыс. на одного человека или €10 тыс. на семью.

По данным The Times, начиная с февраля 2022 года свыше 125 тыс. человек, покинувших Украину из-за войны, получили статус временной защиты в Ирландии.

Первоначально ежемесячная выплата для них составляла €400, впоследствии она была повышена до €800. На текущий момент размер пособия равен €600 в месяц, при этом правительство собирается снизить его обратно до €400.