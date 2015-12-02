Тетя Ким Чен Ына обвинила в клевете троих перебежчиков из КНДР

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Тетка по матери лидера КНДР Ким Чен Ына - Ко Ён Сук - подала иск в суд Сеула с обвинениями в клевете в адрес трех перебежчиков из КНДР.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил ее адвокат.

Ко Ён Сук требует выплатить ей 60 миллионов вон (52 тысячи долларов) за распространение ложной информации об использовании ею секретных партийных счетов для игр в казино и оплаты пластических операций. Такие сведения перебежчики сообщали в ряде популярных ток-шоу на южнокорейском телевидении в 2013-2014 годах.

Ответчики по иску "говорят о вещах, далеких от реальности", утверждает юрист. По его словам, иск будет передан в центральный суд Сеула во второй половине дня 2 декабря.

Ко Ён Сук является младшей сестрой матери Ким Чен Ына. Она вместе с мужем, бывшим дипломатом, бежала из КНДР в 1998 году и с тех пор проживает в США.