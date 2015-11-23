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    ​Террористы захватили два десятка людей в Афганистане

    Предположительно за похищением стоит Талибан

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В провинции Забуль на юге Афганистана были похищены вооруженными людьми около двадцати человек.

    По сообщениям Report, большинство похищенных являются хазарейцами – это одна из крупных этнических групп, населяющих страну.

    Пока что ни одна из действующих группировок не взяла за инцидент ответственности.

    Предположительно за похищением может стоят «Талибан», который в последнее время серьезно укрепил позиции в Афганистане. В конце сентября талибам, закрепившимся в сельской местности, удалось захватить крупный город Кундуз, а сейчас они ведут бои за город Газни.

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