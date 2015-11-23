​Террористы захватили два десятка людей в Афганистане

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В провинции Забуль на юге Афганистана были похищены вооруженными людьми около двадцати человек.

По сообщениям Report, большинство похищенных являются хазарейцами – это одна из крупных этнических групп, населяющих страну.

Пока что ни одна из действующих группировок не взяла за инцидент ответственности.

Предположительно за похищением может стоят «Талибан», который в последнее время серьезно укрепил позиции в Афганистане. В конце сентября талибам, закрепившимся в сельской местности, удалось захватить крупный город Кундуз, а сейчас они ведут бои за город Газни.