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    ​Террористы в Ливии захватили в плен граждан Чехии и Австрии

    5 марта National Oil объявила форс-мажор на 11 месторождениях из-за атак исламистов на объекты инфраструктуры

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Ливии на одном из нефтяных месторождений после нападения боевиков пропали иностранные граждане, в том числе из Австрии и Чехии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    «Там был гражданин Чехии, который пропал после нападения. Вместе с ним был гражданин Австрии, который также пропал вместе с другими гражданами из других стран», — говорится в сообщении.

    5 марта ливийская нефтедобывающая госкомпания National Oil объявила форс-мажор на 11 месторождениях из-за атак исламистов на объекты инфраструктуры.

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