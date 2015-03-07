​Террористы в Ливии захватили в плен граждан Чехии и Австрии

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Ливии на одном из нефтяных месторождений после нападения боевиков пропали иностранные граждане, в том числе из Австрии и Чехии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Там был гражданин Чехии, который пропал после нападения. Вместе с ним был гражданин Австрии, который также пропал вместе с другими гражданами из других стран», — говорится в сообщении.

5 марта ливийская нефтедобывающая госкомпания National Oil объявила форс-мажор на 11 месторождениях из-за атак исламистов на объекты инфраструктуры.