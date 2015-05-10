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    Террорист подорвал автобус генпрокуратуры в Афганистане

    Подтверждена гибель трех человек, не менее 16 получили ранения

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, 16 получили ранения в Кабуле в результате атаки террориста-смертника на автобус, перевозивший сотрудников офиса генерального прокурора.

    "Report" со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что автобус развозил по домам сотрудников генпрокуратуры, когда террорист-смертник подорвал себя на пути следования автомобиля.

    "Мы подтверждаем гибель троих человек, включая женщину. Не менее 16 получили ранения, в том числе три женщины", -сообщил заместитель начальника полиции Кабула Гул Ага Рохани.

    Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за данный теракт.

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