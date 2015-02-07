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    ​Взрыв в Багдаде: 6 человек погибло, 21 получил ранения

    Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в населенном преимущественно шиитами районе Багдад аль-Джадида

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В результате взрыва, прогремевшего сегодня на востоке иракской столицы, погибли шесть человек, 21 получил ранения, сообщил телеканал Skynews Arabia.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в населенном преимущественно шиитами районе Багдад аль-Джадида (Новый Багдад).

    По данным медицинских источников, число жертв может возрасти, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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