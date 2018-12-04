Тереза Мей выступила за ужесточение санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Великобритания согласна с необходимостью ужесточить санкции в отношении России из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй на выступлении в Палате общин. По ее словам, Британия «всегда была в авангарде» среди европейских стран в вопросе усиления санкционного режима из-за поведения России, передает Report.

«Это не единственный пример агрессивного поведения России. Им стоит освободить моряков, нужна деэскалация ситуации»,— сказала премьер-министр. Она сообщила, что обсудила инцидент с несколькими лидерами стран, участвовавших в G20 в Аргентине. Мэй считает, что стоит «более глубоко» взглянуть на акт Магнитского и призывает к этому остальные страны ЕС.