Тереза Мэй сформирует новое правительство при поддержке североирландских юнионистов

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что поддержит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и правящую Консервативную партию в формировании коалиционного правительства после всеобщих парламентских выборов, сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Во время собрания представители юнионистской партии заявили, что "будут действовать во благо всего Соединенного Королевства".

Ранее Мэй обратилась к Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) с предложением создать коалиционное правительство.

Соединенное Королевство ожидает так называемый "подвешенный" парламент — ситуация, когда ни одна из партий не получает абсолютного большинства в 326 депутатов из 650.