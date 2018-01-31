Тереза Мэй начала официальный визит в Китай

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), начав официальный визит в КНР.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В ходе своего трехдневного пребывания в Китае глава британского правительства планирует встретиться с рядом представителей высшего китайского руководства. Главная цель данного визита - проведение переговоров по вопросу активизации и оптимизации двусторонней торговли.